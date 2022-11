Lotta contro il cancro: Tra terapie e nuovi farmaci

In un recente studio, pubblicato sulle pagine di Nature Chemical Biology, i ricercatori del CeMM (Centro di ricerca per la Medicina Molecolare) dell'Accademia Austriaca delle Scienze e dell'Università di Dundee (Regno Unito), hanno identificato potenziali meccanismi di resistenza ai nuovi farmaci antitumorali, fornendo anche idee su come evitarli.

Le tradizionali terapie antitumorali mirate si basano principalmente su farmaci che legano le proteine ​​patogene e ne inibiscono la funzione. I farmaci più recenti hanno quindi molecole innovative conosciute come "degradatori", che forzano di fatto la degradazione mirata delle proteine ​​utili per la malattia. Un metodo non solo molto efficiente, ma anche d'elezione per superare la potenziale resistenza ai farmaci.

Per anni quindi, il dott. Georg Winter del CeMM, insieme al suo gruppo di ricerca, ha lavorato per sviluppare ulteriormente questo modello scientifico. Alexander Hanzl, del Winter Lab e primo autore dello studio, ha affermato: "Una sfida con i degradatori è che devono legare due siti contemporaneamente, sia la proteina difettosa che una proteina del sistema di degradazione della nostra cellula, chiamata ligasi E3. È quindi estremamente importante comprendere il processo di legame ed ubiquitinazione nei dettagli funzionali. Solo allora i futuri degradatori potranno essere modellati nel miglior modo possibile".

Il dott. Winter, che ha supervisionato lo studio, ha così spiegato il procedimento: "Abbiamo testato un gran numero di diverse proteine ​​e degradatori. Da un lato, abbiamo notato che alcune mutazioni nelle ligasi E3 impediscono il reclutamento di proteine ​​difettose, dall'altro, abbiamo però anche riscontrato che alcune di queste mutazioni mostrano un'elevata sensibilità ai degradatori chimicamente modificati."

"Pertanto, le mutazioni possono ancora essere prese di mira modificando la struttura chimica del degradatore. In altre parole, le pericolose resistenze ai farmaci possono essere superate", ha aggiunto.

Attualmente, un certo numero di farmaci degradanti sono già in fase di sperimentazione in studi clinici, ed alcuni sono anche già disponibili per i pazienti, in particolare per vari tipi di tumori del sangue.

I risultati dello studio danno un importante contributo al miglioramento della progettazione dei degradatori, poiché maggiore comprensione dei meccanismi di resistenza consente un ulteriore miglioramento di questi tipi di farmaci.

