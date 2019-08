La lotta ai deepfakes è la base su cui costruire la democrazia

Parlando a una conferenza sull'intelligenza artificiale, giovedì, il tenente generale Jack Shanahan, capo del Centro di intelligenza artificiale del Pentagono, ha detto alla folla che le tattiche di disinformazione, compresi i video di deepfake, potrebbero avere un grave impatto sulle prossime elezioni.

Ma prima: cosa sono i deepfake? Si tratta di una tecnica per la sintesi dell'immagine, basata sull'intelligenza artificiale. Viene utilizzata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini, con risultati incredibili.



Questa tecnologia, in futuro, potrebbe mettere in pericolo la democrazia e la sicurezza nazionale. DARPA, la divisione di ricerca del Pentagono, ha già speso decine di milioni di dollari in tecnologia anti-deepfake. Ma, come osserva Shanahan, cercare di mettersi al passo con la tecnologia che guida questi video generati dall'intelligenza artificiale è un po' come giocare a guardie e ladri.

"Abbiamo avuto forti indicazioni su come ciò potrebbe essersi svolto nelle elezioni del 2016 e abbiamo tutte le aspettative che, se lasciato incontrollato, ci accadrà di nuovo", ha affermato Shanahan al panel. "Come dipartimento, almeno parlando per il Dipartimento della Difesa, stiamo dicendo che si tratta anche di un problema di sicurezza nazionale. Dobbiamo investire molto in esso. Molte aziende commerciali lo fanno ogni giorno. Il livello di raffinatezza sembra essere esponenziale."



Attualmente ciò non rappresenta un grosso problema, visto che i deepfake sono ancora pieni di glitch ed errori. Tuttavia, individuare questi difetti non è semplice, e gli utenti poco attenti potrebbero credere a qualche "tranello" attuato dall'intelligenza artificiale. Fate attenzione.