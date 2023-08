Lotta fra un gattopardo contro un bradipo ha un vincitore davvero inaspettato

Nell'amazzonia dell'Ecuador, una scena e lotta inaspettata ha catturato l'attenzione degli scienziati: un bradipo, noto per i suoi movimenti lenti e la sua natura placida, ha affrontato e difeso con successo se stesso da un ocelotto (o gattopardo), un felino predatore.

Questo incredibile incontro è stato registrato da una telecamera trappola presso una zona ricca di minerali, conosciuta come "saladero", alla Stazione di Biodiversità di Tiputini nell'agosto 2022. Quello nel filmato è un luogo in cui gli animali si radunano per nutrirsi direttamente dal terreno ricco di minerali.

Sebbene sia comune vedere varie specie visitare i saladeros, è raro osservare insieme bradipi e ocelotti. La registrazione ha quindi sorpreso gli scienziati. "È un video super interessante perché è una delle poche volte in cui uno bradipo a due dita appare nelle nostre registrazioni e l'unica volta in cui appare un ocelot", ha commentato il Professor Anthony Di Fiore dell'Università del Texas ad Austin.

Il video mostra il felino che tenta ripetutamente di mordere il bradipo, che si difende con determinazione. In un momento, la lenta creatura tenta addirittura una fuga a una velocità sorprendentemente elevata per la sua specie. Dall'altra parte del ring, i gattopardi sono cacciatori opportunisti e non esitano a attaccare qualsiasi preda che ritengono alla loro portata (più interessante dello scontro Zuckemberg vs Musk).

Tuttavia, in questo caso, il bradipo ha dimostrato di essere un avversario formidabile. Nonostante il video termini senza mostrare l'esito finale del confronto, gli autori dello studio hanno confermato che, visitando il luogo dell'incontro due giorni dopo, non hanno trovato tracce di predazione riuscita: insomma, il bradipo è salvo.