La lotta dei leaker su iOS 17: iPhone X e iPhone 8 sì o no?

Se avete seguito i rumor relativi a iOS 17, il prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo Apple per gli iPhone, sarete sicuramente a conoscenza del fatto che una delle questioni principali su cui si stanno soffermando le indiscrezioni sono i dispositivi che saranno supportati.

Ebbene, a tal proposito, di recente un leaker aveva lasciato intendere che la società di Cupertino potrebbe scegliere di "mettere da parte" in termini di supporto, proprio mediante iOS 17, modelli come iPhone 8, iPhone X e iPhone 8 Plus. A corredo del rumor, tra l'altro, è iniziata a circolare una voce di corridoio secondo la quale Tim Cook e soci potrebbero prendere questa decisione per via di una questione legata alla sicurezza, o meglio a una vulnerabilità che coinvolge i chip dall'A5 all'A11.

Tuttavia, come riportato anche da MacRumors e PhoneArena, non sono dovute passare poi così tante ore per una "smentita" da parte di un altro leaker. Infatti, una fonte anonima che MacRumors afferma di reputare affidabile ha indicato che in realtà non sarebbe nei piani di Apple "lasciare fuori" dal supporto i succitati dispositivi. In parole povere, i rumor emersi finora sul Web sembrano risultare discordanti, in quanto sembra che le fonti abbiano "sentito descrivere" situazioni differenti.

In ogni caso, secondo il rumor più recente, alla fine tutti gli iPhone che supportano iOS 16 dovrebbero supportare iOS 17. Chi tra i due leaker avrà ragione? Per il momento non possiamo chiaramente che attendere, visto che non ci sono dettagli ufficiali da parte di Apple, ma quel che è chiaro è che le indiscrezioni in questo contesto si stanno facendo un po' "confuse".