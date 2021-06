Lotta ai virus: finalmente possibile anticipare la comparsa di varianti

Un team multi-dipartimentale, composto da ricercatori dell'Università del Queensland, del Medical Research Institute, del Peter Doherty Institute for Infection e della Monash University, ha sviluppato una tecnologia per manipolare sinteticamente i virus, consentendo rapide analisi e mappature di nuove potenziali varianti.

Il prof. Khromykh, capo dello studio, ha affermato come la tecnologia sia uno strumento fondamentale durante una pandemia globale, e che l'attuale procedimento dovrebbe dare la possibilità di rispondere agli interrogativi riguardo potenziali varianti di virus e sulla loro suscettibilità ad un particolare farmaco o vaccino, anche prima della loro manifestazione in natura.

Finora, si è per lo più atteso, e solo in un secondo momento reagito, alle varianti virali che man mano facevano la loro comparsa, come nel caso del SARS-CoV-2 con le sue varianti indiane, britanniche e sudafricane. Presto, sarà invece possibile imitare il massiccio "esperimento" in corso in natura, dove queste mutazioni compaiono a causa della selezione naturale, in tutta sicurezza in ambiente di laboratorio rigorosamente controllato ed altamente regolamentato in biosicurezza.

Il processo sviluppato dai ricercatori utilizzerà copie di frammenti del materiale genetico virale per assemblare un genoma funzionale in provetta, consentendo agli scienziati di generare rapidamente varianti del virus e valutarne il potenziale per eludere i trattamenti antivirali e l'immunità indotta dal vaccino.

Presso il QIMR Berghofer Medical Research Institute sarà poi valutata l'infezione e la patologia causata dal virus prodotto "in provetta" attraverso modelli preclinici per garantire che la tecnologia sia in grado di generare virus autentici ed originali.

Il prof. Suhrbier, del QIMR ha affermato: "Sarà possibile monitorare i cambiamenti dei virus e studiare quali varianti potrebbero non rispondere a determinati trattamenti, indagando l'eventuale virulenza delle forme prese in esame e scoprendo quali farmaci saranno efficaci. Sarà fantastico avere finalmente uno strumento vitale per iniziare ad affrontare queste domande impegnative".