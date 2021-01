Lotteria Degli Scontrini, si parte il 1 Febbraio ma cambiano le regole: ecco le novità

Dopo una serie di rinvii e dubbi, finalmente si parte: Lunedì 1 Febbraio prenderà ufficialmente il via la Lotteria degli Scontrini, il sistema messo su dal Governo e che insieme al cashback di Stato dovrebbe favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per combattere l'evasione fiscale.

Rispetto al provvedimento originale, però, ci sono delle novità importanti.

Non cambia il sistema di richiesta del codice lotteria, che sarà uguale a quello studiato in precedenza. La differenza però è che se ne potranno creare massimo dieci per ogni codice fiscale. Come abbiamo avuto modo di raccontare, basterà semplicemente mostrarlo al negoziante al momento dell'acquisto per ottenere i biglietti virtuali: uno per ogni euro speso a fronte di una soglia minima di 1 Euro.

Una differenza sostanziale è che possono partecipare alla lotteria elettronica solo coloro che effettuano il pagamento con un metodo elettronico, vale a dire carte di credito e debito, app e bonifici. Restano esclusi i contanti, il che è abbastanza comprensibile se si tiene conto che il sistema è progettato proprio per ridurre ulteriormente l'utilizzo di tale mezzo.

L'Agenzia delle Dogane fa sapere che l'intero importo deve essere saldato con moneta elettronica: non sarà possibile diluirlo con una parte in contanti ed una parte con le carte.

Per quanto concerne la notifica della vincita, invece, si potrà scegliere la PEC. Se non si è disposti di un indirizzo di Posta Elettronica Certificato, invece, si procederà con raccomandata.

Questa modifica alla partecipazione porterà anche ad un cambio dei premi, che saranno divisi in questo modo:

1 premio annuale da 5 milioni per chi compra e 1 milione per l'esercente;

10 premi mensili da 100mila Euro per chi compra e 10 premi mensili da 20mila Euro per l'esercente;

15 premi settimanali da 25mila Euro per chi compra e 15 premi settimanali da 5mila Euro per l'esercente.

La prima estrazione è in programma giovedì 11 marzo. Il montepremi complessivo annuale è sceso di 12,8 milioni di Euro.