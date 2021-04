Lotteria Degli Scontrini, sorteggiati i codici vincenti di Aprile 2021: ecco quali sono

L'Agenzia Dogane e Monopoli, tramite il proprio account Twitter ha annunciato i codici vincenti di Aprile della Lotteria Degli Scontrini, come previsto dal piano del Governo Italiano. Questa nuova estrazione si aggiunge a quella di Marzo 2021 di cui avevamo parlato su queste pagine lo scorso mese.

I codici possono essere visualizzati attraverso il tweet presente in calce. L'Agenzia Dogane e Monopoli comunque sottolinea che i fortunati saranno avvisati tramite notifica ufficiale via PEC, se è stato fornito l'indirizzo, oppure tramite raccomandata postale. In alternativa, è anche possibile controllare tramite il portale dedicato nell'area messaggi.

Complessivamente, all'estrazione di Aprile hanno preso parte 685,7 milioni di biglietti virtuali, in aumento se si tiene conto che lo scorso mese l'ammontare era pari a 542 milioni. Ricordiamo che il concorso Italia Cashless prevede che per ogni Euro di scontrino venga generato un biglietto. Per prendere parte ai concorso basta semplicemente mostrare il codice a barre generato in fase di iscrizione al programma all'esercente, sebbene ancora non tutti prendano parte visto che come osservato da Confindustria non tutti i negozi hanno adattato le apparecchiature.

La prossima estrazione è in programma il 13 Maggio, ma da Giugno prenderanno il via anche le estrazioni settimanali che daranno la possibilità di vincere tra 25mila Euro.