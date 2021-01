Lotteria degli Scontrini, cambia tutto: tutte le novità per accedere all'estrazione

La Legge di Bilancio 2021 ed il Decreto Milleproroghe hanno non solo rinviato la Lotteria degli Scontrini, che sarebbe dovuta partire il 1 Gennaio 2021, ma anche apportato alcune modifiche al sistema a premi.

Innanzitutto, i biglietti virtuali si otterranno solo per gli acquisti pagati con metodi di pagamento elettronici. Questa rappresenta la novità più importante dal momento che l'impianto di legge precedente non prevedeva alcuna restrizione ma il conteggio di tutte le transazioni effettuate, anche con i contanti. Il successo riscontrato con il cashback di Natale, evidentemente ha spinto il MEF a sfruttare questa nuova tipologia di concorso per puntare ancora di più sui pagamenti digitali e quindi combattere l'evasione fiscale.

Modificato anche il sistema di premi, che ora è articolato in questo modo:

Annuale : 1 premio da 5.000.000 Euro ogni anno per l'acquirente e da 1.000.000 Euro per l'esercente;

: 1 premio da 5.000.000 Euro ogni anno per l'acquirente e da 1.000.000 Euro per l'esercente; Mensili : 10 premi da 100.000 Euro per l'acquirente e 10 premi da 20.000 Euro per l'esercente;

: 10 premi da 100.000 Euro per l'acquirente e 10 premi da 20.000 Euro per l'esercente; Settimanali: 15 premi da 25.000 per chi compra e 15 premi da 5.000 Euro per chi vende.

Ancora nessuna informazione invece sulla data d'inizio: ancora oggi sul sito web ufficiale c'è scritto che "slitta di qualche settimana l’avvio della lotteria: il decreto mille proroghe affida la definizione della data di avvio a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate".

Nel frattempo, è ufficialmente terminato il riconteggio per il cashback di Natale.