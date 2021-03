Lotteria degli Scontrini: estratti i primi vincitori, eccome scoprire se avete vinto!

Si è tenuta oggi la prima estrazione della Lotteria degli Scontrini, il programma a premi del Governo Italiano a cui hanno diritto tutti coloro che effettuano pagamenti con moneta elettronica e che procedono con la scannerizzazione del codice personale.

La vincita viene notificata attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, se è stato comunicato al momento della richiesta del codice, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno che sarà consegnata dall'Agenzia delle Dogane nei prossimi giorni o attraverso l'area riservata del portale della Lotteria a cui si può accedere inserendo le proprie credenziali dello SPID.

Per ritirare il premio è necessario "dare prova di aver effettuato il pagamento senza contanti". Non è richiesta la conservazione dello scontrino o ricevuta fiscale, ma probabilmente sarà richiesto di mostrare l'operazione interessata sull'estratto conto o su qualche altro documento per attestare che non si è pagato tramite i contenti.

Contemporaneamente all'estrazione degli scontrini degli utenti, è stata effettuata anche quella per gli esercenti. Ricordiamo che resta attivo il sistema che consente di richiedere il proprio codice: il codice a barre deve essere mostrato all'esercente al momento del pagamento e può essere memorizzato anche sul proprio smartphone, ma chiaramente si può anche stampare e potare in tasca o nel portafogli.