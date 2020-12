Lotteria degli Scontrini a rischio rinvio: ecco quando potrebbe partire

Nonostante sia possibile richiedere il codice per partecipare alla Lotteria degli Scontrini, il programma del Governo Italiano è a rischio rinvio. Il sistema che permette di vincere ricchi montepremi infatti potrebbe non partire il 1 Gennaio 2021, come stabilito dal decreto attuativo.

La colpa non è della pandemia di Coronavirus o delle misure che a quanto pare il Governo sarebbe pronto a mettere in campo per frenare la diffusione del contagio nel periodo di Natale.

I commercianti infatti starebbero facendo pressioni sul Governo in quanto molti non sarebbero pronti a partire e non avrebbero messo in regola le apparecchiature. Lo slittamento potrebbe essere pari a 6 mesi, e qualora dovesse essere accolto potrebbe portare ad un posticipo del via al 1 Luglio 2021.

Confcommercio infatti ha annunciato di aver chiesto "una proroga sull'avvio della lotteria degli scontrini perché solo il 60% dei registratori telematici è stato aggiornato ed è impossibile un adeguamento di tutti gli apparecchi entro la fine dell'anno". Enrico Postacchini, ha voluto specificare che questo ritardo "non è imputabile ai commercianti, visto che il mercato, anche a causa della pandemia, non è stato in grado di fornire l'aggiornamento degli apparecchi per una così amplia platea di soggetti". A questi vanno ad aggiungersi i costi per l'adeguamento di registratori a carico dei commercianti, che si aggirerebbero intorno ai 300 Euro. Per questo motivo, spiega Confcommercio, una proroga anche di pochi mesi "consentirebbe una partenza uniforme su tutto il territorio nazionale ed eviterebbe una distorsione della concorrenza tra gli operatori economici, ossia tra chi può garantire la partecipazione alla lotteria e chi non può farlo, con inevitabile pregiudizio soprattutto per le attività di più piccole dimensioni".

Da Palazzo Chigi non sono arrivate però conferme o smentite a riguardo, e non è chiaro se alla fine il Ministero delle Finanze accoglierà la richieste.