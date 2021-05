Il primo lotto di vodka prodotta a Chernobyl è stata misteriosamente sequestrato

Nel 2019 un gruppo di scienziati e distillatori decise di creare una nuova bevanda alcolica: l'Atomik, una vodka con gli ingredienti coltivati ​​nella zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl. Ovviamente vale la pena di sottolineare che l'alcol in sé non era radioattivo dopo il processo di distillazione.

Recentemente, dopo che il primo lotto di Atomik era stato finalmente completato, tutte le 1.500 bottiglie sono state sequestrate da agenti dei servizi segreti ucraini per ragioni sconosciute mentre erano in viaggio per il Regno Unito, secondo quanto riporta ufficialmente il produttore di Atomik, The Chernobyl Spirit Company.

Il loro prodotto principale, creato con l'aiuto della distilleria Palinochka in Ucraina, è a base di mele coltivate nel distretto di Narodichi, una delle aree ancora abitate più colpite dal famigerato incidente nucleare di Chernobyl nel 1986. La ragione del sequestro, tuttavia, sembra non essere ancora chiara ed è per tutt'altra ragione:

"Sembra che ci accusino di utilizzare francobolli ucraini contraffatti, ma questo non ha senso dal momento che le bottiglie sono per il mercato britannico e sono chiaramente etichettate con bolli di accisa britannici validi", ha dichiarato il professor Jim Smith, un importante scienziato ambientale del Regno Unito che studia l'incidente di Chernobyl dal 1990.

Il grano utilizzato per fare la vodka aveva inizialmente dei livelli elevati di stronzio-90, leggermente al di sopra del limite ucraino. Tuttavia il processo di distillazione riduce le impurità e riduce la contaminazione radioattiva. La bevanda, inoltre, viene prodotta utilizzando l'acqua minerale della falda acquifera della città di Chernobyl, a soli 10 chilometri a sud della centrale elettrica e anch'essa priva di contaminazioni.