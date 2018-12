Louis Vuitton annuncia il suo smartwatch: Android Wear OS e Snapdragon Wear 3100

Il mercato della "tecnologia di lusso" è oramai stato sdoganato da tempo, basti pensare al fatto che un iPhone XS Max da 512GB arriva a costare 1689 euro in Italia, un prezzo non certo accessibile a tutti. Era chiaro quindi che le aziende di moda si sarebbe infilate in questo business. Ebbene, vi presentiamo lo smartwatch firmato Louis Vuitton.

Stando anche a quanto riportato dai colleghi di Engadget, il dispositivo è denominato LV Tambour Horizon e dispone di un processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e del sistema operativo Android Wear OS. Essenzialmente le stesse caratteristiche tecniche di Fossil Sport, smartwatch che viene venduto a circa 280 euro. Ma non cerchiamo il pelo nell'uovo, i punti di forza del prodotto sono chiaramente altri.

Il produttore dichiara infatti di aver dotato il dispositivo di uno "schermo migliorato con definizione migliore rispetto alla generazione precedente" e di un design che ricalca quello dei normali orologi da parete. Non manca l'Ambient Mode, in grado di conteggiare i passi e fornire informazioni relative alla frequenza cardiaca. Ovviamente presente la variante in ceramica bianca.

Louis Vuitton non ha ancora rivelato il prezzo ufficiale del suo nuovo smartwatch, ma probabilmente sarà superiore a quello della "vecchia edizione", che costava "solamente" 2490 dollari (circa 2175 euro al cambio attuale).