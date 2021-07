Louis Vuitton lancia Horizon Light Up: lo speaker portatile da 2450 Euro

Può uno speaker portatile costare quasi 2500 Euro? Si, se è griffato Louis Vuitton. Il marchio d'abbigliamento ha infatti presentato oggi il Louis Vuitton Horizon Light Up, uno speaker portatile che riprende il design ed il prezzo degli accessori del marchio francese.

Come si può vedere nel video presente in apertura, la forma dell'altoparlante riprende quella delle borse a spalla, con tanto di logo e simbolo del brand europeo. Non mancano gli elementi puramente tech, tra cui figurano ben 35 led luminosi ed alcune aperture progettate ad hoc per permettere al sound di diffondersi senza pregiudicarne la qualità.

A livello tecnico, si tratta di uno speaker a batteria che fa della portabilità il suo piatto forte, anche grazie ad un cinturino incluso nella confezione. In termini di dimensioni, ha un diametro di 18 centimetri ed un'altezza di 14cm, il tutto spalmato su un peso di 1Kg.

Il woofer è da 3 pollici ed è accompagnato da due tweeter da 0,75 pollici che portano la potenza totale della batteria a 30Wx2. Presenti anche tre microfoni per effettuare le chiamate vocali, mentre la ricarica avviene tramite una basetta o in alternativa tramite gli ingressi USB-C.

L'acquisto può essere effettuato direttamente attraverso il sito web ufficiale di Louis Vuitton.