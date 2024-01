'Love Language', esiste davvero o è l'ennesima moda della pseudo-psicologia?

In un mondo in cui tutto assume un titolo e una classificazione, anche la comune espressione d’affetto è rientrata nell’analisi di esperti (e non). Il tema di oggi è il Love Language: sei una persona che diffonde amore con le parole? Oppure con il contatto fisico? O, ancora, ti piace rendere felice il tuo partner con regali ed esperienze?

Insomma, in qualsiasi tipo di Love Language ti identifichi, nessuno di essi è supportato da ricerche empiriche, secondo un nuovo studio. Il concetto del “linguaggio d’amore” fu concepito per la prima volta da Gary Chapman, quando nel 1992 pubblicò il famoso testo The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts, in cui l’autore individua 5 categorie uniche relative alla comunicazione dell’affetto. Chapman ha strutturato questo libro sulla base della propria esperienza nella consulenza matrimoniale e linguistica. L’opera è stata tradotta in 50 lingue e ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo.

Per comprendere quanto la nozione di Love Language sia diventata popolare, vi basta fare una ricerca casuale su Google per constatare quanti contenuti sul tema siano stati prodotti. Inoltre, il governo australiano ha organizzato un programma di educazione relazionale, basato sui principi di Chapman, da 20 milioni di dollari.

Purtroppo, come spesso accade quando una teoria psicologica diventa popolare perché facilmente comprensibile e scarna di complessità, molti scettici hanno dimostrato una certa diffidenza circa il lavoro di Chapman e il nuovo studio pare dargli ragione:

“Sebbene esista solo un corpus limitato di ricerche empiriche sui linguaggi dell'amore il lavoro che esiste non fornisce un forte supporto alla validità dei presupposti fondamentali dei linguaggi dell'amore”, spiega uno degli autori dell’articolo su Current Directions in Psychological Science.

In primo luogo, pare che nessuno di noi abbia un linguaggio d’amore predominante e che generalmente le persone apprezzano e comunicano tutti gli archetipi di affetto individuati da Chapman.

In seconda istanza, invece, la critica verte sul numero così severo delle categorie: secondo i ricercatori, esistono molto più di cinque modi per esprimere amore, incluso il sostegno alla crescita personale e all’autonomia del partner; anche contemplare il partner nelle nostre reti sociali più ampie e organizzare il proprio futuro potrebbe identificarsi come tale.

Infine, Chapman afferma che una coppia di individui che “parlano” lo stesso Love Language hanno una relazione di miglior qualità, ma non c’è nessuna prova a sostegno di ciò. Verificando questa affermazione, gli scienziati hanno concluso che i risultati ottenuti dall’osservazione di coppie con lo stesso linguaggio non sono empiricamente significativi; anzi, l’evidenza suggerisce che qualsiasi forma di amore si riceva, permette di concludere che ci sia soddisfazione relazionale.