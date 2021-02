Lovely Days Unieuro: gli sconti sui TV QLED ed OLED

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Unieuro ha lanciato i Lovely Days, il nuovo volantino che sarà attivo fino al prossimo 28 Febbraio e che propone un'ampia gamma di sconti su prodotti d'elettronica ed informatica. In lista troviamo anche vari TV OLED e QLED.

Tra i TV QLED, il Samsung Series 6 QE50Q60TAU da 50 pollici è disponibile a 649,90 Euro, il 23% in meno rispetto agli 849 Euro di listino. Nella Series 8, invece, citiamo il QE65Q80TAT da 65 pollici a 1499 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 1999 Euro di listino. Il Samsung Series 8 QE65Q800TAT da 65 pollici, invece, passa a 2799 Euro, il 30% in meno rispetto ai 3999 Euro imposti dalla compagnia asiatica. Infine, tra i QLED è disponibile anche il QE55Q90TAT da 55 pollici, a 1399 Euro: anche in questo caso il risparmio è del 30%, pari a 600 Euro, se si confronta con i 1999 Euro di listino.

Passando ai TV OLED, invece, il Sony KD65A8 da 65 pollici viene proposto a 2299 Euro, il 17% in meno rispetto ai 2799 Euro di listino. L'LG OLED65BX6LB.API da 65 pollici 4K, infine, passa a 1899 Euro, il 28% in meno dai 2648 Euro.

Sulla maggior parte dei prodotti, Unieuro garantisce la consegna gratuita.