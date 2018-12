LOVOT, il robot intelligente che vuole 'sostituire i bambini e gli animali domestici'

Negli ultimi anni si è discusso molto sulla questione della sostituzione uomo/macchina. La confusione su cosa fare è ancora parecchio elevata e l'incessante innovazione in campo di intelligenza artificiale non aiuta di certo per quanto riguarda le tempistiche. Ebbene, in questo clima arriva LOVOT, un robot intelligente destinato a far discutere.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di Gizmodo e come si può vedere nel video ufficiale, l'azienda giapponese GROOVE X sta cercando di guadagnare fette di mercato nel sempre più affollato mercato dei robot domestici. Fin qui nulla di strano. Tuttavia, LOVOT è stato realizzato con un aspetto molto tenero ed è in grado di mostrare le sue "emozioni" alle persone. Nel video di presentazione si vede prima una madre che abbraccia il suo neonato, poi una ragazza che fa lo stesso con il suo cane e infine compare il robot intelligente.

Chiaramente, le polemiche non sono tardate ad arrivare. Ad esempio, un utente ha scritto quanto segue: "Tutti vogliono l'amore dalle persone, non da un robot. Mi piacciono i robot, ma non puoi risolvere il problema della solitudine con la tecnologia. Le persone hanno bisogno di guardarsi l'un l'altra. Da quando abbiamo iniziato a comportarci come robot al lavoro mentre lasciamo che i robot si occupino dei nostri bisogni emotivi umani? Il piano non era il contrario?".

In merito a LOVOT, GROOVE X scrive quanto segue: "Il nostro obiettivo è semplice: creare un robot che ti renda felice. Quando tocchi il tuo LOVOT, lo abbracci, lo guardi, ti trovi rilassato, sentendoti meglio. È un po' come provare amore verso un'altra persona".