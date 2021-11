Oltre a Luca Parmitano anche un altro astronauta NASA stava per annegare nello spazio

Vi abbiamo già raccontato della sfortunata vicenda vissuta da Luca Parmitano durante una passeggiata spaziale. Questo è sicuramente l'aneddoto più raccontato da parte dell'astronauta dell'ESA che, durante una passeggiata spaziale, stava quasi per annegare nello spazio. Non solo AstroLuca: anche Garrett Reisman della NASA stava per annegare.

Reisman ha recentemente rivelato su Twitter che la vicenda è accaduta durante il suo mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) tra il 2008 e il 2010, quando il casco della sua tuta spaziale non funzionava bene. Poiché una passeggiata spaziale degli astronauti dura svariate ore, gli astro esploratori hanno dei sacchetti di acqua collegati al casco che utilizzano per dissetarsi.

Tuttavia, a causa di un collegamento sbagliato tra la cannuccia e il sacchetto d'acqua, il prezioso liquido è iniziato a fuoriuscire all'interno del casco di Reisman. Fortunatamente per lui, la tensione superficiale non ha permesso all'acqua di diffondersi attraverso il casco, questo perché l'acqua è rimasta attaccata al sacchetto (un po' come succede in questo video).

L'astronauta ha sicuramente avuto paura - pensando di essere il primo astronauta a morire annegato nello spazio - ma fortunatamente è riuscito a mantenere il controllo (vengono addestrati anche per questo!) e la catastrofe è stata evitata. Non sappiamo esattamente quando accadde l'evento, perché l'astronauta non ha mai parlato del suo mancato incidente prima d'ora.