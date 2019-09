Luca Parmitano sta per diventare il primo comandante italiano della Stazione Spaziale

Luca Parmitano, astronauta dell'ESA, diventerà il terzo comandante europeo e primo italiano della Stazione Spaziale Internazionale. L'uomo sostituirà il cosmonauta russo Alexei Ovchinin, che tornerà sulla Terra.

Il passaggio del testimone segnerà l'inizio di Expedition 61 e la seconda parte della missione spaziale di Luca, conosciuta come Beyond. Mentre il comando generale della Stazione spetta ai direttori di volo a terra, il ruolo di comandante dell'equipaggio è vitale per il successo della missione.

Il comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha la responsabilità del morale e del benessere dell'equipaggio. Spetta a loro garantire che i membri dell'equipaggio siano in grado di svolgere i compiti richiesti durante il loro tempo nello spazio. "Sono onorato che il programma della Stazione Spaziale mi abbia scelto per questo ruolo, e allo stesso tempo sono intimorito da questo compito", afferma Astro Luca.

Luca assume il comando in un momento particolarmente intenso per le operazioni della Stazione. Sono programmate un certo numero di passeggiate spaziali per novembre, atte a prolungare la vita dell'Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), un rivelatore di raggi cosmici progettato per esaminare le proprietà fondamentali di elementi come la materia oscura o l'antimateria.

Attualmente, Parmitano si trova sull'ISS dal 21 luglio 2019, quando è arrivato con l'astronauta della NASA Andrew Morgan e il cosmonauta russo Alexander Skvortsov. L'uomo rimarrà sulla Stazione come comandante fino a febbraio 2020, quando scenderà a Terra con Alexander e Christina.