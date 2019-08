Luca Parmitano: 'l'incendio dell'Amazzonia da migliaia di km', le foto dallo Spazio

L'astronauta italiano dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) Luca Parmitano, attualmente a capo della missione Beyond sull'ISS (Stazione Spaziale Internazionale), ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale delle foto che mostrano dall'alto l'incendio della foresta amazzonica che in questi giorni sta facendo tanto discutere.

Per chi non lo sapesse, la foresta amazzonica, che, stando anche a quanto riportato da Il Messaggero, da sola produce circa il 20% dell'ossigeno della nostra atmosfera, sta bruciando ormai da giorni con un'intensità senza precedenti. Secondo gli scienziati, si tratta di un colpo piuttosto duro alla lotta contro il cambiamento climatico. "Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica", ha scritto Luca Parmitano come didascalia per il post dove si vedono le foto.

La vicenda dell'Amazzonia è purtroppo ancora molto confusa e i dati e le foto diffuse online non sono tutte veritiere. Infatti, molti personaggi famosi si sono trovati a condividere, a loro insaputa, dei contenuti falsi. La lista dei VIP caduti nel tranello è infinita, da Cristiano Ronaldo a Macron passando per Di Caprio. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sull'incendio della foresta amazzonica. Nel frattempo, qui sotto potete vedere le foto di Luca Parmitano, che ovviamente provengono da una fonte attendibile.