Luca Parmitano e gli altri due astronauti sono arrivati sulla Stazione Spaziale

Luca Parmitano, astronauta catanese e colonnello dell’Aeronautica Militare è partito ieri, esattamente alle 18:28 a bordo di una navicella Soyuz MS-13, per la Stazione Spaziale Internazionale (il luogo in cui vivrà per i prossimi 200 giorni) insieme ad Andrew Morgan della NASA e Alexander Skvortsov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.

L'arrivo dei tre uomini completa l'equipaggio della Spedizione 60. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale erano già presenti Nick Hague e Christina Koch della NASA e il comandante Alexey Ovchinin di Roscosmos.

L'equipaggio trascorrerà più di sei mesi conducendo circa 250 ricerche scientifiche in campi come la biologia, scienza della terra, ricerca umana, scienze fisiche e lo sviluppo tecnologico. Gli esperimenti imminenti si concentreranno sul far crescere del muschio a bordo della stazione, stampare tessuti biologici e il controllo (a distanza) di un rover situato su un'isola deserta.



Qui Parmitano condurrà anche diversi esperimenti per conto dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella missione chiamata Beyond (di cui 6 per l'Agenzia Spaziale Italiana). L'astronauta italiano e Skvortsov rimarranno a bordo della stazione con Christina Koch fino a febbraio 2020, lasciando Morgan nella stazione per un soggiorno prolungato. Hague e Ovchinin torneranno invece sulla Terra il 3 ottobre di quest'anno.



Quando Alexei Ovchinin lascerà la Stazione Spaziale al termine, Luca assumerà il ruolo di comandante della Stazione per la Spedizione 61. Questa è la terza volta che un astronauta europeo, e la prima per un astronauta ESA di nazionalità italiana, ricopre questa posizione.