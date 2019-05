Luca Parmitano pronto a tornare nello spazio, sarà il primo italiano al comando dell'ISS

L'astronauta siciliano, Luca Parmitano, è pronto a tornare nello spazio per una nuova serie di passeggiate spaziali nell'ambito della missione Beyond dell'Agenzia Spaziale Europea. Il via è previsto per il 20 Luglio, una data non casuale che segna il 50esimo anniversario dallo sbarco sulla Luna.

L'annuncio l'ha dato lo stesso Parmitano nel corso di un incontro tenuto con la stampa presso la sede dell'ESA in Italia: "è impossibile sapere se e quante delle cinque attività extra-veicolari previste mi saranno assegnate" ha osservato parlando delle passeggiate spaziali in programma. La cosa certa è che si tratterà delle manovre più complesse nella storia dello spazio.

Beyond infatti ha sulla tabella di marcia una serie di interventi sull'apparato sperimentale Alpha Magnetic Spectrometer (AMS).

Il nostro connazionale starà nello spazio circa 200 giorni, sulla Stazione Orbitale, che comanderà nella prima parte della missione, diventando il primo italiano ed il terzo europeo ad assumere questo ruolo. "Per me è un compito importante: c'è un solo modo di porsi di fronte a una missione, con molta umiltà. Poter fare il mio lavoro è un grandissimo privilegio e bisogna trovare il modo per ripagarlo. Il mio tempo è il tempo che appartiene a chi mi ha portato a bordo, ai contribuenti, a chi mi ha addestrato, a chi mi ha affidato i suoi esperimenti e, soprattutto, all'equipaggio" ha affermato nel corso dell'incontro con la stampa, a cui era presente anche il direttore generale dell'ESA, Jan Woerner, il direttore dell'ESRIN Josef Aschbacher ed il direttore del braccio robotico dell'ESA David Parker, nonchè il neo presidente dell'ASI Giorgio Saccoccia. A questi sono state donate alcune fotografie della Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale scattate dallo stesso Parmitano nel corso della prima missione che l'ha portato nello spazio, Volare.

Parmitano, parlando della missione e delle passeggiate spaziali, ha lasciato presagire che potrebbero essere "operazioni ancora più complesse di quelle fatte in passato per riparare il telescopio spaziale Hubble".

Il compito della missione sarà la riconfigurazione in orbita dell'esperimento Ams, ovvero della sostituzione di una pompa di raffreddamento che richiede estrema precisione nonchè una serie di strumenti costruiti appositamente per il compito.