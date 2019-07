Luca Parmitano è pronto a tornare nello spazio: sarà il primo italiano al comando dell'ISS

Nella fotografia che vi proponiamo in calce, si vede il momento in cui Luca Parmitano saluta le due figlie prima della partenza per Beikonur, dove inizierà con il periodo di quarantena in vista della nuova missione "Beyond" che lo riporterà nello spazio.

Nel pomeriggio di ieri l'astronauta dell'ESA, nonchè colonnello pilota dell'Aeronautica Militare, ha lasciato il centro di addestramento di Mosca per recarsi presso il cosmodromo di Beikonur, in Kazakhstan, da dove partirà il prossimo 20 Luglio a bordo della navicella Soyuz MS-11.

Parlando con i giornalisti, Parmitano ha spiegato che "la quarantena non è un periodo di riposo perché continua l'addestramento per molti aspetti, continuiamo a lavorare sulle procedure che verranno aggiornati con gli orari sempre più corretti e sulle procedure manuali di avvicinamento. Visiteremo la nostra astronave per essere sicuri che tutto sia perfettamente conforme alle aspettative. Il lancio del 20 luglio, sebbene sia del tutto casuale, crediamo che sia di buon auspicio e, come equipaggio, crediamo che non ci sia nulla di più bello che celebrare un evento così importante per l'umanità con una partenza per lo Spazio, seguendo il cammino di quei pionieri che hanno aperto la strada dello Spazio per noi".

La missione è destinata ad entrare nella storia italiana, in quanto nella seconda fase il nostro connazionale diventerà il primo italiano al comando dell'ISS.