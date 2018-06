Luca Parmitano sarà il primo italiano comandante della Stazione Spaziale Internazionale

L'Agenzia Spaziale Europea, attraverso un tweet pubblicato nella serata di ieri ha annunciato che il nostro connazionale, Luca Parmitano, sarà il primo italiano ed il terzo europeo a prendere il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Il cambio di guardia avverrà in occasione della seconda parte della missione prevista per il 2019.

Per Parmitano, e l'Agenzia Spaziale Italiana, si tratta di uno straordinario traguardo, che va ad aggiungersi a quelli già raggiunti in passato, dopo essere stato il primo italiano ad aver effettuato una passeggiata spaziale al di fuori della Stazione Spaziale Italiana.

Immediato è arrivato un commento da parte dell'astronauta, che attraverso il proprio account ufficiale Twitter si è detto "onorato di essere stato scelto per questo ruolo. Cercherò di fare del mio meglio seguendo l'esempio dei miei mentori". Anche Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha commentato la notizia, sottolineando che "non poteva esserci modo migliore per festeggiare i trent'anni dell'Agenzia".

Poco dopo Parmitano è stato intercettato anche da Repubblica, a cui ha affermato che "essere il comandante delle persone più addestrate e preparate dentro e fuori dalla Terra può essere impegnativo. Mi vedo come un facilitatore, il mio scopo sarà di mettere tutti nella condizione di lavorare al meglio delle proprie capacità. In definitiva, però, sono responsabile per la sicurezza dell'equipaggio e della Stazione, e per il successo della missione in generale".

Al momento Parmitano è in addestramento in Russia con la navetta Soyuz, che lo porterà nello spazio assieme all'astronauta della NASA, Andrew Morgan e Alexander Skvortsov della Roscosmos.