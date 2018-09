Luca Parmitano torna nello Spazio per la missione Beyond. Sarà comandante dell'ISS

In un video pubblicato dall'ESA, Parmitano ha sottolineato che "quello che facciamo in orbita non è per gli astronauti o per il programma della Iss, è per tutti. È per la Terra, per l’umanità. È il percorso che ci consente di scoprire quello di cui abbiamo bisogno, in termini di scienza e tecnologia, per andare oltre".

Il nostro connazionale Luca Parmitano è pronto a tornare nello spazio per la nuova missione " Beyond ". La partenza è prevista per Luglio 2019, come annunciato nel corso di una breve conferenza tenuta proprio nel giorno in cui l'astronauta dell'Esa ha compiuto 38 anni.

ESA astronaut @astro_luca's mission name and logo revealed. #Beyond will see Luca return to the @Space_Station for the second time for Expedition 60/61. More later... pic.twitter.com/JFxgK4ek8g — ESA (@esa) 27 settembre 2018

The #Beyond mission in 2019 will see @astro_luca return to the @Space_Station for the 2nd time. His mission is packed with over 50 experiments, including technology demonstrations with telerobotics that will take space exploration to the next level. https://t.co/m8qPtF0Hes pic.twitter.com/UrcMH8hS6w — ESA (@esa) 27 settembre 2018