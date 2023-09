Questo è il più grande luccio alligatore mai trovato e infrange due record mondiali

Nelle acque torbide di un bacino in Texas, un gruppo di pescatori ha fatto una cattura straordinaria: un luccio alligatore del peso di circa 128 chilogrammi. Questo colosso, lungo ben 2,5 metri, è stato pescato dopo una lotta di quasi tre ore, per poi essere rilasciato nuovamente nelle acque del bacino.

La cattura, avvenuta il 2 settembre nel bacino di Sam Rayburn, nell'est del Texas, potrebbe infrangere due record mondiali risalenti al 1951. Art Weston, l'abile pescatore che ha catturato il gigantesco pesce, è stato assistito dal capitano di barca locale Kirk Kirkland, a bordo della sua imbarcazione chiamata "Garship Enterprise".

La lotta per riportare a bordo questa creatura è stata così intensa che ha lasciato Weston visibilmente scosso dalla fatica. Gli esperti sono rimasti sbalorditi dalla cattura, definendola "veramente un pesce da una volta nella vita". I lucci alligatori di questa dimensione sono estremamente rari. Solomon David, un ecologista acquatico dell'Università del Minnesota, ha elogiato Weston e Kirkland per la loro cattura e per aver rilasciato il pesce nelle acque, sottolineando l'importanza di conservare questi giganti.

Basandosi sulle dimensioni, David stima che potrebbe avere un'età compresa tra 50 e 80 anni. Tuttavia, senza un esame approfondito, è impossibile determinare con precisione la sua età. La grandezza del pesce suggerisce inoltre che possa trattarsi di una femmina, che tendono a crescere molto più delle loro controparti maschili.

Recentemente è stato trovato anche l'alligatore più grande della Florida e persino quello più pesante della storia.