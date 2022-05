Ecco a voi il luccio alligatore, un pesce gigante che esisteva milioni di anni fa

Il luccio alligatore (Atractosteus spatula) è sicuramente una creatura temibile, sia per l'aspetto che per la sua stazza. Queste informazioni non hanno certo fermato lo YouTuber e ambientalista Payton Moore, che è andato alla ricerca di questo pesce e lo ha effettivamente pescato con successo.

Il luccio aveva una lunghezza di ben 2,5 metri e pesava la bellezza di 136 chilogrammi. "Questo era un esemplare eccellente", ha dichiarato a LiveScience Nate Smith, un biologo ricercatore del Texas Parks and Wildlife Department. "È difficile dire quale fosse il peso esatto senza misurazioni più precise o una bilancia ufficiale".

Attualmente il record mondiale sulla creatura più pesante è di 137 chilogrammi. I gar sono pesci molto affascinanti perché appartengono a un'antica stirpe che un tempo era diffusa in tutto il mondo. Resti fossili risalenti al periodo Cretaceo (da 145 milioni a 66 milioni di anni fa) sono stati portati alla luce in Europa, Africa e Asia meridionale. Tuttavia, solo sette specie sono ancora in circolazione oggi (non notate una certa somiglianza con l'Arapaima?).

Il luccio è la più grande delle specie di gar esistenti, è tra i più grandi pesci d'acqua dolce del Nord America e si nutre di pesci più piccoli, granchi blu, uccelli acquatici e occasionalmente anche tartarughe. "Una cosa interessante dell'alligatore gar è che possono respirare aria", continua Smith. "Per questo motivo, va bene tenere i pesci fuori dall'acqua per alcuni minuti per misurazioni o foto".

I gar sono spesso indicati come "pesci primitivi" perché hanno conservato alcune caratteristiche morfologiche dei loro primi antenati.