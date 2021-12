Lucciole? No, queste sono le stelle che si trovano intorno il buco nero della Via Lattea

Al centro della nostra galassia, la Via Lattea, è possibile imbattersi in Sagittarius A*, un buco nero massiccio 4 milioni di volte il nostro Sole. Intorno a questo colosso è possibile trovare un gran numero di stelle... e recentemente alcuni esperti hanno osservato i loro movimenti nel modo più chiaro possibile.

Queste stelle sono semplicemente chiamate "S-stars" e hanno orbite davvero molto grandi; impiegano tra i 14 e i 18 anni per completare un giro intorno a Sgr A*. Due articoli, pubblicati su Astronomy & Astrophysics, hanno scoperto la stella più piccola e veloce che può essere trovata intorno al buco nero supermassiccio: S29, che si trova a 13 miliardi di chilometri da Sgr A*, e si muove a una velocità incredibile di 8.740 chilometri al secondo. Non è l'unica: esiste anche un'altra stella ancora più veloce, S4714.

Studiare queste stelle aiuta gli astronomi a sondare le proprietà del buco nero, consentendo loro di perfezionare le stime di massa e distanza. "Vogliamo saperne di più sul buco nero al centro della Via Lattea, Sagittarius A*: quanto è massiccio esattamente? Ruota? Le stelle intorno si comportano come ci aspettiamo dalla teoria della relatività generale di Einstein?", afferma il coautore Reinhard Genzel, direttore del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE), e vincitore di un Nobel nel 2020 per il suo lavoro svolto con il buco nero.

Il team ha ottenuto queste immagini, visibili in calce alla notizia, grazie al Very Large Telescope, zoomando 20 volte più in profondità di quanto fosse possibile in precedenza. "Seguire le stelle su orbite ravvicinate attorno a Sagittarius A* ci permette di sondare con precisione il campo gravitazionale attorno al buco nero massiccio più vicino alla Terra, di testare la Relatività Generale e di determinare le proprietà del buco nero", afferma infine Genzel.

A proposito, sapete che è stato anche misurato lo spin di Sagittarius A*?