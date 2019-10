La luce di questa galassia ha impiegato 12.5 miliardi di anni per arrivare ai nostri occhi

Il nostro sistema solare ha iniziato a crearsi circa 4.5 miliardi di anni fa. Ciò vuol dire che l'ultima osservazione condotta dagli astronomi, definita da quest'ultimi come uno "Yeti cosmico", esisteva già da circa 8 miliardi di anni. Quasi l'età dell'Universo stesso, che si attesta intorno ai 13.82 miliardi di anni.

Ma partiamo dal principio: perché il soprannome di "Yeti cosmico"? A causa della rarità della scoperta. La comunità scientifica considera galassie del genere come "oggetti leggendari", data la mancanza di molte prove riguardo la loro esistenza.

Ad effettuare "l'avvistamento" sono stati alcuni astronomi americani e australiani utilizzando l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA), un array di ben 66 radiotelescopi che si trova a 5000 metri in alto nelle montagne del Cile.

Secondo i ricercatori, il segnale proviene da un luogo così lontano che ci sono voluti 12.5 miliardi di anni per raggiungere la Terra. Questo avvistamento ci dà la possibilità di osservare la fanciullezza dell'Universo, pochi anni dopo il Big Bang.

Stranamente, così come riportato dalla rivista Astrophysical Journal, il luccichio osservato sembrava uscire dal nulla. "Quando ho visto che questa galassia era invisibile a qualsiasi altra lunghezza d'onda, mi sono davvero emozionata", ha affermato Christina Williams, autrice principale dello studio.

La luce della galassia, infatti, era coperta da ingenti quantità di polvere che la rendevano invisibile a qualsiasi osservatore lontano. Lo Yeti non è per niente piccolo: si tratta di una galassia come la Via Lattea, ma con un'attività stellare (ai suoi tempi) 100 volte superiore.

La scoperta potrebbe aiutare a rispondere ad una domanda antica: come hanno fatto queste galassie a crescere così tanto all'inizio della vita dell'Universo? Non è la prima volta che si vedono "luoghi" così antichi, ma gli avvistamenti sono fin troppo rari per ipotizzare qualcosa.

Una risposta concreta a questa domanda potrebbe essere fornita dal telescopio James Webb.