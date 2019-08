Luce e oscurità si incontrano in questa suggestiva immagine di un cratere marziano

Il Mars Express dell'ESA è riuscito ad immortalare il contrasto cosmico di una struttura geologica di Marte chiamata Terra Cimmeria, una regione degli altopiani meridionali del Pianeta Rosso caratterizzata da crateri da impatto.

Nell'immagine, elaborata grazie ai dati dell'orbiter, è possibile osservare due differenti regioni: la parte più scura, verso destra, mostra ambienti ricchi di minerali di origine vulcanica (il più comune su Marte è il basalto). Mentre la parte più chiara, a sinistra, mostra zone coperte da polvere di silicato (più chiare).

Il pianeta ospita alcuni dei più grandi vulcani del Sistema Solare, incluso il più grande, l'Olympus Mons (alto oltre 25.000 metri). I vulcani all'interno di queste regioni rilasciavano cenere e polvere che in passato coprivano la superficie di Marte.

Il cratere più grande nell'immagine misura 25 chilometri di larghezza ed è profondo 300 metri, profondità riempita nel corso dei secoli e in origine molto più immensa. Grazie al Mars Express dell'ESA, in orbita attorno a Marte dal 2003, sappiamo che la superficie marziana è un ambiente dinamico, alterata dall'acqua, dal vento, da impatti e molto altro (come uno tsunami alto 300 metri).

La flotta dell'ESA su Marte è cresciuta grazie all'arrivo dell'ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter nel 2016, che ha effettuato un'analisi dettagliata dell'atmosfera del pianeta e ne ha mappato la superficie. Il prossimo anno sul pianeta rosso arriverà il rover Rosalind Franklin, in collaborazione tra ESA e Roscosmos (l'agenzia spaziale russa), che studierà ulteriormente il Pianeta Rosso.