La luce sembra avere il potere di far evaporare l'acqua senza calore

All'interno del Massachusetts Institute of Technology, un gruppo di ricercatori ha aperto una finestra su un fenomeno che potrebbe rivoluzionare il nostro approccio all'acqua e alla sua purificazione: la luce, sembra, ha il potere di far evaporare l'acqua senza il bisogno di calore.

In questo caso i raggi del Sole potrebbero diventare artefici di un processo di evaporazione che supera i limiti termici conosciuti, creando un mondo dove l'energia luminosa si trasforma in un catalizzatore potente che potrebbe rendere la desalinizzazione un processo più efficiente ed economico.

Questa scoperta, che potrebbe avere implicazioni significative per i modelli climatici e per la sostenibilità delle risorse idriche, si basa sull'ipotesi che i fotoni della luce visibile possano "scavare" (o sollevare) le molecole d'acqua dalla superficie liquida. La luce verde, in particolare, ha dimostrato di avere un'efficacia straordinaria, provocando un'evaporazione che non necessita di alcun apporto termico.

Questo fenomeno, battezzato "effetto fotomolecolare", potrebbe essere la chiave per un futuro sostenibile. Il punto centrale di questa scoperta risiede nell'uso di idrogel, reti tridimensionali di catene polimeriche insolubili in acqua, che possono trattenere grandi quantità di liquido.

Esponendo questi idrogel a diverse lunghezze d'onda della luce, hanno misurato con precisione la quantità di liquido perso per evaporazione, superando il cosiddetto limite termico, soprattutto sotto una specifica lunghezza d'onda della luce. Così la squadra di scienziati, guidata dal professor Gang Chen, ha osservato che questo raggio di fotoni, senza alcun apporto termico, può indurre l'evaporazione dell'acqua.