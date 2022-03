La luce delle 'prime stelle' che abbiamo indentificato... potrebbe essere un falso

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ha scoperto che la prima luce che illumina l'Universo potrebbe non provenire affatto dal cosmo come si credeva in precedenza. Per molti questo è un bene poiché segnale, descritto la prima volta nel 2018, aveva alcune caratteristiche difficili da spiegare con l'astrofisica attuale.

Il motivo è semplice: non c'è più bisogno di cercare un nuovo tipo di astrofisica per spiegare l'esistenza di questo segnale... semplicemente perché non esiste. "Il segnale non è di origine astrofisica; il loro profilo più adatto è rifiutato con una sicurezza del 95,3%", scrive un team di astronomi guidato da Saurabh Singh del Raman Research Institute in India.

La prima luce dell'universo, nota come "alba cosmica", è sicuramente un periodo molto importanti per gli scienziati, poiché copre un periodo che va da circa 50 milioni fino a circa un miliardo di anni dopo il Big Bang (a proposito, ecco cosa accadde un secondo dopo il Big Bang). Circa 1 miliardo di anni dopo la sua nascita, l'Universo fu completamente reionizzato; prima di questo periodo non possiamo sapere nulla di quello che rimane.

Il rilevamento della luce del cosmo avrebbe dato agli esperti un nuovo punto di vista sulla faccenda. L'esperimento EDGES - condotto un paio di anni fa - ha cercato proprio questo inedito punto di vista e, dopo averlo trovato, gli esperti si accorsero che non era quello che si aspettavano. Così, nel nuovo studio gli addetti ai lavori hanno confermato che non c'era alcun segnale da trovare.

Quello che hanno captato gli esperti qualche tempo fa, non era un segnale proveniente dai meandri dell'Universo.