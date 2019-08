La luce della Terra potrebbe attirare l'attenzione di civiltà aliene?

La curiosità innata degli esseri umani e la nostra crescente conoscenza dell'Universo in cui viviamo ci hanno portato a una domanda: esistono altre civiltà oltre alla nostra? Secondo gli scienziati ci sono molti posti in cui le forme di vita più semplici, come i batteri, potrebbero prosperare.

Mentre l'idea di forme di vita avanzate, come o più della nostra, almeno per adesso è pura speculazione. Tuttavia, alcuni programmi, come il SETI, cercano da tempo di individuare segnali di queste forme di vita evolute.

Nel 1974, il radioastronomo Frank Drake usò il più potente trasmettitore radio (di quel periodo), ad Arecibo a Puerto Rico, per trasmettere un messaggio nello spazio che annunciava la nostra esistenza (il messaggio in questione oggi sarà lontano ben 45 anni luce).

Ma ancora nulla. Tuttavia, gli scienziati concordano sul fatto che inviare messaggi nello spazio senza sapere chi potrebbe intercettarli potrebbe non essere una buona idea visto che, una volta inviato, il messaggio continuerà a viaggiare nello spazio.

E se fossero loro a osservare noi? Le immagini della Terra rivelano la nostra presenza in modo spettacolare. Le città e le strade delineano i contorni dei continenti, mentre le piattaforme petrolifere che punteggiano i mari e le navi tracciano linee attraverso l'oceano.

Questo tipo di luce è innaturale, e l'origine artificiale di questo "spettro" dovrebbe essere facile da individuare per degli alieni tecnologicamente avanzati, secondo un interessante articolo di The Conversation. Nei prossimi decenni, anche le varie agenzie spaziali terrestri potrebbero sviluppare dei mezzi per rilevare tale luce artificiale dei pianeti attorno ad altre stelle.

Per adesso il paradosso di Fermi rimane, ma l'uomo continuerà a sognare lo stesso.