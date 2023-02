Lucertole 'Gesù Cristo' stanno invadendo la Florida, ecco perché si chiamano così

Questa notizia potrebbe sembrare una goliardia; tuttavia, siffatto episodio dovrebbe far riflettere le autorità del paese: la Florida sta venendo, ancora una volta, invasa da una specie animale. È il turno delle Lucertole Gesù Cristo, popolarmente note per essere in grado di camminare sull’acqua, come i coleotteri Hydrophilidae.

Secondo quanto riportato da Ken Gioeli, agente dell’Institute of Food and Agricultural dell’Università della Florida (UF IFA), questi rettili elisi rappresenterebbero un rischio indiretto per la salute umana, in quanto sono ghiotti di pericolose zanzare invasive spesso e volentieri portatrici di malattie.

“Sono in corso ricerche sulla capacità dei basilischi di ospitare malattie trasmesse dalle zanzare”, ha detto Gioeli a Fox13, magazine locale, “quindi potrebbero esserci conseguenze sulla salute umana”. Trovare una Lucertola Gesù Cristo in America centrale e meridionale non è una cosa tanto rara; potremmo immaginarla come la controparte americana delle comunissime lucertole muraiole che girovagano nel nostro giardino. Sono state individuate per la prima volta nella natura selvaggia della Florida, nel 1963, in prossimità di carcasse o resti animali.

Tuttavia, da allora, la popolazione rettile ha continuato a crescere a dismisura; non a caso, gli scienziati dell’Università della Florida sono seriamente preoccupati della “spedizione militare” che questi basilischi stanno architettando, verso la città di Gainesville.

“È quasi come un esercito”, ha spiegato Gioeli a Florida Today. “L’esercito di basilischi sta avanzando. E la popolazione si espanderà”.