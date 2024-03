Lucertole e serpenti si stanno scontrando in una guerra evolutiva, ecco perché

Un'antica battaglia si consuma silenziosamente nei territori selvaggi di Australia e Indonesia. Questo conflitto secolare, che vede protagonisti lucertole e serpenti, entrambi appartenenti all'ordine degli squamati, ha svelato agli scienziati una sequenza evolutiva senza precedenti.

Le grandi lucertole, quali i draghi di Komodo e i perenti, hanno sviluppato strategie di difesa degne di un cavaliere medievale, ricorrendo a corazze di squame dense e ossute per proteggersi dai morsi velenosi dei serpenti. Questi formidabili predatori utilizzano le loro potenti mascelle per ridurre in pezzi i serpenti.

Allo stesso tempo, le lucertole di minori dimensioni hanno intrapreso un cammino evolutivo diverso, sviluppando difese biochimiche contro i neurotossici dei serpenti locali. Utilizzando nervi sintetici, una tecnologia che permette lo studio del comportamento dei nervi senza ricorrere a test su animali vivi, il team di ricerca ha scoperto come alcune lucertole abbiano nervi meno sensibili ai veleni dei serpenti.

Tuttavia, questa resistenza neurotossica viene pagata a caro prezzo, con tempi di risposta nervosa più lenti, una condizione svantaggiosa tanto per i primati quanto per le lucertole stesse. La ricerca ha rivelato come, in assenza di serpenti, le lucertole perdano rapidamente questa resistenza, un adattamento che evidenzia la fluidità e la reversibilità dell'evoluzione.

Ogni volta che lucertole e serpenti si ritrovano a convivere troppo da vicino, le prime rievocano la resistenza attraverso mutazioni leggermente diverse, permettendo agli zoologi di tracciare la storia evolutiva di questi rettili attraverso le variazioni genetiche accumulate nel tempo. Questa "danza" di adattamenti, guadagni e perdite evolutive testimonia che la battaglia tra lucertole e serpenti non segue un'unica direzione, ma è piuttosto un ciclo continuo di sfide e risposte.

Di fronte a questa resistenza, anche i serpenti non restano inerti, evolvendo nuovi veleni capaci di aggirare le difese delle lucertole, in una corsa agli armamenti biologica che si interrompe solo quando i due non si sovrappongono significativamente (il veleno dei serpenti si è evoluto per uccidere). Sebbene la ricerca, pubblicata sulla rivista International Journal of Molecular Sciences, possa sembrare priva di applicazioni pratiche immediate, apre scenari affascinanti sulla comprensione della biodiversità e sull'infinita capacità di adattamento del mondo vivente.

Caricatore USB C, 25W Alimentatore Presa for iPhone 15 14 13 12 è uno dei più venduti oggi su