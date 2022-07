Le luci delle città contribuiscono alle allergie: la sconvolgente scoperta

Uno studio pubblicato su PNAS Nexus, condotto da Yuyu Zhou professore di Geologia alla Iowa State University, dimostra il devastante impatto delle luci cittadine sulle allergie. Nonostante fino ad ora fossero sottovalutati tali effetti, forse è il caso di iniziare a tenerli in seria considerazione.

ALAN. Questo è l'acronimo comunemente utilizzato per indicare l'inquinamento luminoso delle città, ovvero "Artificial light at night". Andando ad analizzare il comportamento e la reazione delle piante alle luci notturne delle metropoli americane tra il 2012 ed il 2016, il gruppo di ricerca è arrivato a delle sconvolgenti conclusioni.

Sembrerebbe infatti che le varie luci artificiali, anticiperebbero di circa nove giorni la nascita di nuovi germogli in Primavera. Inoltre appare esserci un preoccupante ritardo nella colorazione delle foglie autunnali di circa sei giorni.

Tali cambiamenti portano inevitabilmente ad un anticipo della stagione più odiata da ogni soggetto allergico, e le cose non sembrano voler migliorare. È nota infatti, anche la correlazione tra surriscaldamento globale ed anticipo delle stagioni.

A questo punto appare dunque chiaro che un mix di fattori quali aumento delle temperature ed inquinamento luminoso, porteranno ad un progressivo modificarsi delle stagioni, con alcune come la primavera appunto, che saranno sempre più precoci.

Ecco spiegato il perché delle affermazioni del dottor Zhou: "Gli ambienti urbani possono servire come laboratori naturali per studiare la risposta delle piante ai cambiamenti climatici"

Come se non bastasse, sapevi che dopo una pioggia il polline può rimanere sospeso in aria fino ad 11 ore?