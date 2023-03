Le luci di Hessdalen inspiegabili che aleggiano sopra la Norvegia

Così come potrete osservare nel video che troverete qui sopra, almeno dagli anni '30 i residenti e i visitatori della valle di Hessdalen, in Norvegia, hanno segnalato strane sfere di luce nel cielo. Alcuni avvistamenti sono fenomeni spiegabili, mentre altri - che avvengono persino di giorno - sono più criptici.

Secondo l'informatico Erling Strand, che fa parte di un piccolo team dell'Università di Oslo, dell'Università di Bergen e del Norwegian Defence Research Establishment che tenta di documentare e spiegare le luci, i segnali luminosi nel cielo si sono fermati improvvisamente nel 1983 per poi tornare all'impazzata nel 1984.

Le luci, secondo i dati raccolti e le testimonianze, possono muoversi lentamente, sfrecciare e seguire un percorso casuale, e durano da pochi secondi a più di un'ora. Dov'è stato possibile stimare le dimensioni, alle volte sono state descritte come aventi la grandezza di un'auto... ma da cosa vengono causate queste luci?

Non lo sappiamo con certezza, ma secondo una teoria del 2010 pubblicata sul Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, il fenomeno potrebbe essere causato dal decadimento del radon nell'atmosfera, poiché la valle di Hessdalen ha una delle più alte concentrazioni di radon in Europa. Un'altra teoria del 2006 ha dato la colpa al paesaggio che agisce come una sorta di batteria naturale che poi si scarica a intervalli regolari.

Effettivamente il team ha notato che nell'area sono state rilevate anomalie nel campo magnetico, coerenti con la presenza di una sorta di "batteria naturale". Non si è capito come qualcosa del genere possa produrre una carica sufficiente per produrre tali luci visibili, ma il team suggerisce che ciò sia dovuto a caratteristiche locali della valle.