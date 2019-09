Lucio Battisti arriva oggi su Spotify ed Apple Music, Mogol: 'Così sarà riscoperto'

Giornata storica per il mercato dello streaming musicale. Dopo una lunga lunga battaglia legale, che ha coinvolto anche gli eredi, Lucio Battisti arriva oggi su Spotify, Apple Music ed app simili. Il debutto avviene il 29 Settembre, una data non casuale che riprende il titolo di una delle canzoni più celebri del cantautore italiano.

Il catalogo inizialmente sarà limitato, ma comunque gli appassionati potranno ascoltare i brani dei dodici brani della coppia Battisti e Mogol, che per gli abbonati Premium potranno anche essere scaricati.

L'annuncio era arrivato nel tardo pomeriggio di ieri da parte di Sony Music, che ha segnato lo sblocco di uno dei misteri più profondi della musica italiana. La pubblicazione su Spotify delle canzoni di Battisti è stato possibile grazie alla decisione dell'Editore Acqua Azzurra di conferire il mandato alla SIAE per la ripartizione dei diritti musicali delle proprie tracce. Nell'annuncio l'etichetta musicale infatti ha precisato che "il repertorio discografico relativo al periodo della collaborazione di Battisti con Pannelli risulta ancora non disponibili perchè l'Editore Equilone non ha ancora deciso di tornare a conferire i mandati per l'amministrazione delle relative opere sulle piattaforme online".

Sony comunque afferma che "è un giorno importante per i fruitori di musica sulle piattaforme digitali, soprattutto in riferimento ai più giovani che potranno finalmente ascoltare gli innumerevoli successi creati da Lucio Battisti e Mogol, il più grande binomio artistico della musica italiana di sempre".

Festeggia anche Mogol, secondo cui grazie a questo debutto Lucio Battisti potrà essere riscoperto.