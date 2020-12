Lucky XMas Days MSI: stampante Canon in regalo sull'acquisto di un monitor da 32'

Continuano i Lucky XMAS Days di MSI. Quest'oggi segnaliamo un'interessante promozione che permette, fino all'8 Gennaio 2021, di ottenere una stampante Canon in regalo acquistando un monitor della lineup Creator con diagonale da 32 pollici.

Si tratta del Creator PS321QR, un monitor con pannello flat da 32 pollici IPS, con gamma colore del 99% sRGB, risoluzione di 2560x1440 pixel, refresh rate da 165 Hz e certificazione DisplayHDR 600. Il prezzo proposto da MSI sul proprio store è di 849 Euro, ma l'aspetto più interessante è che effettuando l'acquisto si riceverà la Pixma TS8250, una stampante Canon del valore di mercato di 251,99 Euro.

Attenzione, però, MSI nelle condizioni osserva che gli acquisti che rientrano nei Lucky XMAS Days verranno spediti solo dall'8 Gennaio 2021, probabilmente a causa della congestione dei corrieri.

Il monitor è progettato per i Creators e Multi-tasker, ed è pre calibrato per garantire un'alta fedeltà dei colori, grazie ai numerosi test effettuati. Inoltre, è presente anche un pannello laterale che blocca la luce ambientale esterna per rendere i colori più realistici ed evitare abbagliamento e distrazioni durante le sessioni di lavoro.

L'offerta sarà disponibile per 10 giorni, ma le unità a disposizione sono poche e nel momento in cui stiamo scrivendo ne sono rimaste tre.