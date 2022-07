Lui è Ludger Sylbaris, l'unico sopravvissuto all'annientamento di una città

I disastri naturali sono eventi terribili e incontrollati che non possono essere previsti o fronteggiati dagli esseri umani. Uno di questi avvenne a causa del monte Peele l'8 maggio 1902, quando l'eruzione del vulcano causò uno dei più grandi disastri naturali di tutti i tempi, spazzando l'intera città di Saint-Pierre (nei Caraibi).

30.000 anime vennero distrutte dalla furia del vulcano, ma una di queste fu risparmiata: Ludger Sylbaris, un uomo che si trovava in prigione perché la sera prima - a causa di un paio di drink di troppo - venne arrestato per comportamento inappropriato.

Portato in una cella con scarsa ventilazione e scarsa illuminazione, la punizione subita si trasformò in un grande colpo di fortuna. La mattina dell'8 maggio di quell'anno una forte esplosione distrusse in parte la montagna sprigionando una nube ardente che precipitò verso il mare alla velocità di un centinaio di chilometri orari, annichilendo la città nel giro di due minuti.

In pochi secondi la nube travolse Saint-Pierre e la maggior parte delle vittime venne carbonizzata istantaneamente dalla nube piroclastica. Ludger Sylbaris si salvò da tutto questo a causa della posizione della sua cella: si trovava per metà sottoterra e aveva pochissime fessure (che potrete osservare in calce alla notizia). Sebbene gravemente ustionato a causa del calore passato dalle fessure sotto la porta, sopravvisse e fu in grado di fornire un resoconto dell'evento alle autorità.