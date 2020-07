Luglio è il mese di Marte: 3 missioni in partenza per il pianeta rosso

Luglio è sicuramente il mese dedicato al pianeta rosso. Tre missioni sono in partenza verso Marte, incluso il lancio del rover Perseverance da parte della NASA. Se tutto va secondo i piani, si inizia il 14 luglio con la Hope Mars Mission degli Emirati Arabi Uniti e si conclude il 30 luglio proprio con Perseverance.

Il satellite Hope raggiungerà Marte all'inizio del 2021 e studierà la sua atmosfera e il suo clima. L'obiettivo della missione è capire come Marte si sia trasformato in un deserto freddo a partire da un pianeta relativamente caldo e umido. Il veicolo è stato costruito dal Mohammed bin Rashid Space Center, in collaborazione con University of Colorado Boulder, Arizona State University e University of California Berkeley. La missione sarà la prima guidata da un paese arabo.

La Cina non resterà a guardare e circa una settimana dopo, precisamente il 23 Luglio, lancerà la sua ambiziosissima missione Tianwen-1. Il progetto consiste in un satellite, un lander e un rover. Gli istituti cinesi sono stati avari di informazioni riguardo alla missione, assecondando la tipica comunicazione del paese. Se il lancio avrà successo, Tianwen-1 renderà la Cina la terza nazione a inviare un veicolo sulla superficie di Marte, dopo gli USA e l'Unione Sovietica.

Anche l'Europa e gli USA vogliono tornare sul pianeta rosso: il 30 luglio, dopo l'ennesimo rinvio, partirà il rover Perseverance a bordo di un Atlas V da Cape Canaveral, e atterrerà il 18 febbraio 2021. Perseverance utilizzerà 7 strumenti per analizzare la geologia del cratere di Jezero, alla ricerca di antichissimi segni di vita. Il robot raccoglierà campioni di roccia che verranno riportati sulla Terra all'inizio del 2031. Ci saranno strumenti per la ricerca di ghiaccio e per la creazione di ossigeno a partire dall'atmosfera ricca di anidride carbonica.

La missione MARS 2020, di cui fa parte Perseverance, è il primo passo verso un viaggio verso il pianeta rosso, probabilmente via Venere, con un equipaggio umano, in progetto per il 2030. Aspettiamo notizie e buon mese di Marte a tutti.