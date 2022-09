Sempre lui, sempre fake: Elon Musk 'invade' il canale del governo sudcoreano

Di tempo ne è passato da quando Elon Musk è diventato un deepfake Crypto, una truffa di dubbio gusto che da quasi un anno continua a comparire casualmente sulle piattaforme più disparate.

L'ultima volta che ne abbiamo parlato è stato nel contesto dell'attacco hacker al canale QDSS in cui, al posto dei video di Redez e Synergo, apparve per qualche ora il faccione del miliardario sudafricano alle prese con consigli d'investimento.

Se siamo tornati a parlarne è perché il video ha colpito ancora: stavolta, a farne le spese è stato incredibilmente un canale YouTube associato al Governo Sudcoreano, prontamente rinominato in "SpaceX Invest".

Un breve lasso di tempo in cui, al posto dei contenuti originali, sono apparse finte trasmissioni live con il falso Elon Musk, poi prontamente rimosse nel giro di una manciata di ore.

L'attacco, avvenuto il 3 settembre, è stato confermato anche da un'agenzia di stampa locale, la Yonhap News Agency (YNA). A causare la violazione sarebbero state delle credenziali compromesse.

In questo contesto, vale la pena ricordare quanto sia pericoloso affidarsi a suggerimenti d'investimento reperiti con troppa facilità sul web, soprattutto quando accompagnati da entusiasmo e ottimismo troppo sospetti per sembrare reali. In particolare, però, fate attenzione al faccione di Elon Musk che viene chiamato in causa troppo spesso in queste situazioni.