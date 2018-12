Luigi Di Maio e i 2,3 milioni di euro in Bitcoin: la fake news/truffa diventa virale

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato dei presunti tentativi dei malintenzionati per cercare di risollevare le criptovalute dal loro periodo nero. Ebbene, a quanto pare le loro azioni fraudolente non si limitano ai malware, allargandosi anche al campo delle fake news e delle conseguenti truffe. Il personaggio coinvolto questa volta è Luigi Di Maio.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi de L'Espresso (Repubblica), un falso sito di notizie si sta promuovendo attraverso i social network, principalmente Facebook, utilizzando delle pubblicità mirate unicamente ai sostenitori del Movimento 5 Stelle. In alcune fake news si legge che l'attuale ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali avrebbe guadagnato una fortuna (ben 2,3 milioni di euro!) investendo in Bitcoin. Ovviamente, non mancano titoli come "Strabiliante modo che ha aiutato Luigi a riprendersi dopo la bancarotta. Rivelato in TV". Infatti, non manca un articolo fasullo in cui si fa riferimento alla presunta presenza di Di Maio al programma UnoMattina, dove avrebbe parlato del fantasmagorico metodo.

Chiaramente si tratta di una truffa e vi consigliamo a starci alla larga nel caso vi trovaste dinanzi a questi annunci. Infatti, i malintenzionati affermano che il ministro dello sviluppo economico avrebbe investito in Bitcoin e in altre criptovalute mediante una nota piattaforma di trading online. Il sito truffaldino invita poi l'utente a investire anche lui nelle valute virtuali. A quanto pare, sembra che i soldi delle persone non vengano rubati, ma realmente spesi per criptovalute. Ovviamente, vi sconsigliamo di provarci. Tuttavia, sembra chiaro a questo punto che si stiano cercando dei metodi poco leciti per risollevare il mercato e far entrare nuovi investitori. Nel frattempo, il Bitcoin è tornato sopra i 4000 dollari, coincidenze?