La lumaca più piccola del mondo è così minuscola che entra attraverso la cruna di un ago

L'Angustopila dominikae è una lumaca talmente piccola che riesce a passare attraverso la cruna di un ago. E non è finita qui: questa è una creatura talmente minuscola che all'interno della cruna potrebbero starci 10 esemplari. Stiamo parlando di una delle sette specie di "microlumache" scoperte qualche anno fa nella provincia di Guangxi, nel sud della Cina.

L'A. dominikae è la lumaca di terra più piccola conosciuta al mondo e prende il nome dalla moglie dell'autore della scoperta, la dottoressa Barna Pall-Gergely Dominika. "Gli estremi nelle dimensioni corporee degli organismi non solo attirano l'attenzione del pubblico, ma suscitano anche l'interesse per l'adattamento al loro ambiente", hanno affermato gli autori sulla rivista ZooKeys.

L'unico guscio vuoto della nuova specie è stato trovato in un campione di suolo alla base delle scogliere sul bordo meridionale di Jiaole Cun a Bama Xian. Questo "contenitore" è alto 0,86 mm e largo 0,8 mm. L'opercolo, ovvero l'apertura della casa dell'animale, è alto 0,3 mm e largo 0,37 mm. Prima di questa scoperta, il membro più piccolo del genere era l'Angustopila elevata con un'altezza del guscio di 0,99 mm.

Non esistono lumache ancora più piccole di queste, affermano gli autori della scoperta, perché gli organi e le cellule non sarebbero in grado di funzionare in proporzioni così minime. Insomma, un vero e proprio record che difficilmente sarà battuto in futuro, nonostante le creature di questa dimensione non siano così rare: un esempio è il rettile più piccolo del mondo e addirittura il mammifero più minuto della Terra.