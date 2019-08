Queste lumache di mare possono considerarsi tra le più veloci del mondo

Quando pensiamo alle lumache ci vengono in mente piccoli esserini molli che, molto lentamente, portano con sé una complessa struttura a spirale chiamata guscio.

Solitamente, però, quelle che chiamiamo lumache sono, più precisamente, gasteropodi terrestri sprovvisti di guscio e non vanno confuse con le Chiocciole che portano invece un guscio che creano loro stesse e che appartengono al Phylum dei molluschi.

Ebbene, sia le lumache che le chiocciole non vengono sicuramente menzionate quando si tratta di velocità. Sono infatti creature estremamente lente anche se uno studio dell’Università di Los Angeles potrebbe aver sfatato questo mito.

In particolare lo studio ha osservato il velocissimo meccanismo di caccia della Chiocciola di mare a cono, Conus catus.

La struttura di alimentazione di questa Chiocciole di mare è a propulsione idraulica ed è uno dei movimenti più rapidi se paragonati a quelli di altri molluschi dello stesso ordine di grandezza del Cornus catus.

Si tratta ovviamente di un solo, o comunque di una limitata serie di movimenti molto rapidi che l’animale utilizza per cacciare e catturare i pesci che si muovono lesti intorno al loro guscio.

In particolare, mentre le Chiocciole di terra usano la loro radula, una peculiare struttura di alimentazione, una specie di grossa “grattugia” che hanno in bocca per sgranocchiare o, più propriamente, “grattuggiare” le piante, i membri di C. catus usano la loro radula, fatta di resistente chitina, come un arpione per catturare pesci in rapido movimento.

Ovviamente, per riuscire a catturare i pesci, l’animale ha dovuto sviluppare una struttura che fosse più veloce del tempo di reazione della preda di cui si nutre.

Studiare come queste strutture si sono formate e si sono evolute, ma soprattutto come riescano ad essere così veloci, può offrire spunti su futuri design per nuove forme di robot o dispositivi medici super veloci, o almeno questo è ciò che si spera.

Quando dunque le Chiocciole di C. catus cacciano, utilizzano la loro radula come un proiettile o un arpione cavo perché, all’interno della cavità, vi scorre del veleno.

E’ indispensabile, quindi, che il colpo avvenga rapido e permetta al veleno di intaccare la preda.

Visto che le potenziali prede sono dei pesci, è indispensabile che il colpo sia più veloce di loro.

Secondo i primi dati sembra che questo arpione possa essere spinto con un picco di accelerazione superiore a 280.000 m/s^2 e un’accelerazione massima superiore a 400.000 m/s^2, velocità molto simile ad un proiettile.

Tuttavia questi studi lasciano spazio al dubbio che le velocità possano essere anche inferiori perché le prede di questi molluschi sono due ordini di grandezza più lenti.

Una cosa è certa: anche se i dati dovessero essere ridimensionati, ci troveremo di fronte ad una specie di Chiocciola molto, molto veloce.