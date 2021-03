Queste lumache possono staccarsi la testa e ricostruire per intero il loro corpo

Sono state osservate le incredibili capacità rigenerative di due varietà di lumache di mare capaci di rigenerare completamente il loro corpo a partire dalla testa.

Le proprietà rigenerative nel mondo animale possono essere veramente sorprendenti. Per non andare troppo lontano pensiamo alle lucertole che, se in difficoltà, possono eliminare la coda per poi farsela ricrescere con tutta calma quando la situazione torna tranquilla. Certo, questa capacità delle lucertole impallidisce di fronte a ciò che sanno fare due varietà di lumache di mare che riescono a costruire il loro corpo partendo dalla… testa! Questo è proprio ciò che hanno osservato gli scienziati della Nara Women’s University in Giappone quando hanno notato che le teste di alcune lumache di mare non solo erano ancora vive pur senza il corpo attaccato, ma che alcune di queste sono riuscite a ricostruire tutti i tessuti persi ed a formare un corpo del tutto nuovo.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Current Biology e sembra che questi animali si possano, autonomamente, staccare la testa e ricostruire per intero il proprio corpo. Tuttavia, la rigenerazione non è affatto immediata e ricostruire ogni tessuto da zero deve essere dispendioso da un punto di vista energetico. Quindi da dove traggono, queste teste, l’energia per continuare a vivere e a rigenerale la parte mancante? Probabilmente, ci dicono gli scienziati, utilizzano un’altra loro abilità: la Cleptoplastia, ovvero la capacità di sequestrare, all’interno dei loro tessuti, i cloroplasti delle alghe che divorano e che continuano a funzionare, provvedendo al fabbisogno energetico della testa. Eppure questo sistema di rigenerazione sembra non funzionare sugli organismi più vecchi che sono morti dopo 10 giorni.

Le lumache più giovani, invece, subito dopo l’espulsione della testa hanno iniziato a mangiare le alghe e 3 settimane dopo hanno potuto sfoggiare un corpo nuovo di zecca. Probabilmente la rigenerazione è dovuta a cellule staminali che, potenzialmente, possono ricostruire tutti i tessuti dell’animale. Tuttavia, gli esperti si chiedono perché queste creature, volontariamente, perdono la testa. Una risposta potrebbe essere quella di eliminare il corpo che possiede al suo interno dei parassiti che potrebbero, a lungo andare, danneggiarli.