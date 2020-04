La grande e luminosa cometa ATLAS potrebbe essere visibile a occhio nudo questo mese

Una cometa, che potrebbe diventare più luminosa di Venere, recentemente ha fatto discutere l'intera comunità di scienziati. Quando è stata avvistata per la prima volta il 28 dicembre 2019, la pietra cosmica era un oggetto estremamente debole ma, nel corso dei giorni, è diventata estremamente splendente, aumentando la sua luminosità di 27.500 volte.

Il suo approccio più vicino al Sole, che accadrà il 31 maggio, potrebbe competere in termini di luminosità persino con una Luna piena. Tuttavia, sulla base delle osservazioni fatte nelle ultime due settimane, non sembra molto probabile che ciò accada. Dal 17 marzo, infatti, la cometa ha subito un drastico rallentamento della sua luminosità.

Invece di essere concentrato in un minuscolo punto di luce come una stella, la luminosità della cometa si estende su una vasta area, donandole un aspetto "spettrale". Esistono corpi celesti del genere che non hanno mai interagito con il Sole e che provengono da una regione distante del Sistema Solare, chiamata la Nube di Oort, una regione sferica di comete posta tra 20.000 e 100.000 unità astronomiche (1 unità astronomica rappresenta la distanza tra la Terra e il Sole).

Questi pietre cosmiche non hanno mai interagito con la nostra stella e sono coperti con materiali molto volatili come azoto congelato, monossido di carbonio e anidride carbonica; per questo motivo, quando si avvicinano a noi iniziano rapidamente ad illuminarsi. Tuttavia, la cometa ATLAS non sembra essere una novità: gli esperti hanno notato che la sua orbita si avvicina molto a quella della Grande Cometa del 1844. Entrambe sembrano seguire traiettorie che si estendono ben oltre i limiti esterni del sistema solare e impiegano circa 6.000 anni per realizzare un circuito orbitale completo.

Quindi la domanda che sorge è: se la cometa ATLAS è stata già qui prima, perché si comporta come un nuovo visitatore? John Bortle, esperto in materia, crede che la pietra cosmica sia fondamentalmente un grosso pezzo spezzato dalla cometa del 1844 (C/1844 Y1). Secondo l'uomo, c'è la possibilità che ATLAS possa disintegrarsi completamente quando arriverà nelle vicinanze del Sole alla fine di maggio.

La cometa potrebbe diventare debolmente visibile ad occhio nudo entro la fine di aprile o all'inizio di maggio. A metà maggio, inoltre, la cometa potrebbe raggiungere la luminosità della stella polare. Tuttavia, gli esperti sottolineano che questi oggetti sono molto imprevedibili e potrebbe anche deludere molti appassionati. Staremo a vedere.