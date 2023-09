La Luna si sta allontanando dalla Terra ed ecco come cambierà la nostra vita

Il compagno che da sempre si ritrova accanto a noi nello spazio, la Luna, non è destinato a restare con noi fino alla fine del Sistema Solare... e anzi, anno dopo anno e giorno dopo giorno, si sta allontanando sempre di più, fino a quando - in un futuro molto remoto - non brillerà come prima nel nostro cielo.

Un team di scienziati dell'Università del Wisconsin-Madison ha scoperto che il satellite si sta allontanando dalla Terra a un ritmo di 3,82 centimetri all'anno, un fenomeno che sta gradualmente allungando la durata media delle nostre giornate. Questo allontanamento non è un evento improvviso, ma un processo che si è svolto nel corso di milioni di anni.

Gli addetti ai lavori hanno analizzato rocce vecchie di 90 milioni di anni per studiare le interazioni tra la Terra e la Luna 1,4 miliardi di anni fa. Stephen Meyers, professore di geoscienze all'Università del Wisconsin-Madison, ha spiegato che mentre il corpo celeste si allontana, la Terra, come una pattinatrice artistica in rotazione, rallenta la sua velocità quando estende le braccia.

Questo fenomeno potrebbe portare a giornate terrestri lunghe 25 ore entro i prossimi 200 milioni di anni. Ma non è tutto, perché questo studio è solo l'ultimo di una serie di scoperte che stanno rivoluzionando la nostra comprensione della Luna. Ad esempio, il programma spaziale cinese ha recentemente rivelato strutture nascoste sotto la superficie lunare che potrebbero aiutarci a comprendere meglio la sua storia.