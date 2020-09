La luna si sta arrugginendo, e la colpa potrebbe essere della Terra

Secondo una nuova ricerca, l'atmosfera del nostro pianeta potrebbe causare l'arrugginimento della luna. La ruggine si può trovare praticamente ovunque e, a quanto pare anche nel nostro satellite adesso. Nota anche come ossido di ferro, è un composto rossastro che si forma quando il ferro viene esposto all'acqua e all'ossigeno.

Non tutti gli ambienti celesti sono ottimali per l'arrugginimento, specialmente la nostra luna secca e priva di atmosfera. "E' molto sconcertante", ha dichiarato l'autore principale dello studio Shuai Li, assistente ricercatore presso l'Università delle Hawaii presso l'Hawaii Institute of Geophysics and Planetology di Mānoa. "La luna è un ambiente terribile in cui si forma la ruggine."

Il ricercatore Shuai Li ha studiato i dati del JPL Moon Mineralogy Mapper, che era a bordo dell'orbiter Chandrayaan-1 (fratello maggiore dello sfortunato Chandrayaan-2) dell'Organizzazione per la ricerca spaziale indiana mentre esaminava la luna nel 2008, quando si rese conto che i poli della luna avevano composizioni molto diverse dal resto di essa. Durante la sua missione, il Moon Mineralogy Mapper ha rilevato spettri, o lunghezze d'onda della luce riflessa da varie superfici della luna, per analizzarne la composizione superficiale.

Quando Li si concentrò sui poli, scoprì che le superfici polari della luna avevano rocce ricche di ferro con firme spettrali che corrispondevano a quelle dell'ematite (un tipo di ossido di ferro). "All'inizio, non ci credevo totalmente. Non dovrebbe esistere una cosa del genere in base alle condizioni presenti sulla luna", ha dichiarato la coautrice dello studio Abigail Fraeman, geoscienziata planetaria del JPL. "Da quando abbiamo scoperto l'acqua sulla luna, le persone hanno ipotizzato che potrebbe esserci una maggiore varietà di minerali di quanto ci rendiamo conto se quell'acqua avesse reagito con le rocce".

Perché il ferro diventi rosso ruggine, ha bisogno di quello che viene chiamato un ossidante, una molecola come l'ossigeno che rimuove gli elettroni da un materiale come il ferro. Il vento solare fa l'effetto opposto, così la chiave potrebbe essere il nostro pianeta. La luna non ha un'atmosfera propria per fornire quantità sufficienti di ossigeno, ma ha tracce donate dall'atmosfera terrestre. Questo ossigeno terrestre viaggia verso la il nostro corpo celeste lungo un'estensione allungata del campo magnetico del pianeta chiamata "coda magnetica".

C'è ancora un ingrediente necessario per la formazione della ruggine: l'acqua. I ricercatori propongono che le particelle di polvere in rapido movimento che bombardano il nostro satellite potrebbero liberare le molecole d'acqua bloccate nello strato superficiale della luna, consentendo all'acqua di mescolarsi con il ferro. Queste particelle di polvere potrebbero persino trasportare molecole d'acqua stesse e il loro impatto potrebbe creare calore che potrebbe aumentare il tasso di ossidazione, sempre secondo i ricercatori.