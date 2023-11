La luna di questo asteroide non è davvero una luna

Qualche giorno fa, la sonda spaziale Lucy ha fatto visita all’asteroide Dinkinesh, scoprendo che questa roccia spaziale non è sola. Gli scienziati hanno infatti osservato un secondo corpo in orbita attorno all'asteroide, che farebbe di Dinikesh un sistema binario. Tuttavia, sembra che le sorprese non siano finite qui.

Mentre si allontanava dal suo primo obiettivo, Lucy ha scattato delle foto di Dinikesh e della piccola luna appena osservata, scoprendo che in realtà non si tratta di una vera e propria luna. Il mini-satellite, infatti, è costituito da due rocce attaccate tra loro come un piccolo pupazzo di neve.

Questi particolari corpi celesti si chiamano "binari di contatto" e non sono poi così rari nel Sistema Solare. Tuttavia, questa è la prima volta che ne viene osservato uno in orbita attorno a un asteroide.

Le prime immagini scattate da Lucy non permettevano di distinguere esattamente la forma del corpo appena scoperto a causa dell’angolazione dal quale sono state scattate. Fortunatamente, la sonda ha raccolto altre immagini mentre si trovava a ormai 1630 km da Dinikesh, rivelando la reale forma della sua "luna".

Ora Lucy si sta dirigendo a tutta velocità verso il suo prossimo obiettivo, l’asteroide Donaldjohnson, che verrà raggiunto nel 2025. Dopo di ciò, la sonda lascerà la Fascia Principale per studiare i misteriosi asteroidi Troiani di Giove.