Tra poco ci sarà la 'Luna Blu', ecco cos'è e di cosa si tratta in realtà

La Luna Blu è un fenomeno che ha catturato l'immaginazione di generazioni, dando vita a innumerevoli leggende e canzoni. Cosa c'è dietro questo termine che evoca un senso di meraviglia e mistero? In realtà, il nostro satellite non è affatto blu, ma piuttosto è un termine usato per descrivere la seconda luna piena in un mese solare.

Si tratta di un evento piuttosto raro, che si verifica solo una volta ogni due o tre anni. C'è di più: a volte la Luna Blu è anche una Superluna, rendendo l'evento ancora più raro e spettacolare. Questo accade perché l'orbita del satellite intorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse; quindi, alcune appaiono più grandi di altre.

E se pensate che la storia finisca qui, vi sbagliate. Il termine ha origini sorprendentemente moderne e non è affatto un pezzo di folklore antico come spesso si crede. In realtà, la nomenclatura è stata erroneamente interpretata in un articolo del 1946 e da allora è diventata parte del linguaggio comune, spesso erroneamente attribuito ad antiche leggende.

Così come potrete immaginare, e così come vi abbiamo spesso riportato sul nostro sito, abbiamo un satellite per ogni colore: la Luna Nera, che è la seconda luna nuova in un mese, e la Luna Rosa, che è la luna piena di aprile. E in occasioni molto rare, il nostro "compagno" celeste può effettivamente apparire blu, ma solo se incendi boschivi o eruzioni vulcaniche emettono particelle nell'atmosfera che alterano la luce riflessa.

Quindi, la prossima volta che alzerete gli occhi al cielo per ammirare il cielo e il nostro satellite, ricordate che dietro quella semplice etichetta c'è un mondo di scienza, storia e un pizzico di mistero.